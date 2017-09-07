Михайло Цимбалюк: «Введення миротворчих місій на Донбасі – це шлях України до міжнародної ізоляції»

Всі ініціативи, які пропонує Російська Федерація вустами будь-якого свого офіційного представника, є шкідливими для України й ідея з миротворцями на Донбасі не є винятком. Про це в прямому ефірі на каналі NEWSONE заявив голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба партосередку.

За словами Михайла Цимбалюка, згідно з миротворчими нормами «блакитні каски» вводять в ту державу, де є внутрішній конфлікт, тобто громадянська війна.

«Певні особи хочуть нав’язати нам цю ідею і змусити визнати, що в нас не війна Росії з Україною, а внутрішньогромадянський конфлікт. Введення миротворців не передбачене Мінськими угодами, а тому нам потрібно повернутися до Будапештського меморандуму, в якому Росія і низка країн гарантували безпеку в Україні», – наголосив очільник «Батьківщини» на Львівщині.

Політик вважає, що до врегулювання конфлікту на Сході України потрібно залучити і США.

«Ця країні повинна сказати своє конкретне слово, а не висловлювати занепокоєння, тому що саме мир в Україні є гарантом безпеки на усьому континенті, а введення миротворців на Донбас призведе до міжнародної ізоляції», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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