Михайло Цимбалюк: «Видається, що на міжнародній арені втомилися від України»

Більшість українських політиків, які відвідують ЄС та США, їдуть туди і розказують, як погано все в Україні. Тоді політики з держав, які є нашими партнерами, розчаровуються в Україні.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд напередодні, коментуючи відсутність у «Кремлівському списку» Володимира Путіна, заявив, що «це робить усе смішним. Це серйозна спроба когось високопоставленого в уряді змусити уряд США виглядати кумедними».

«Я б менше хотів би переживати за Путіна, а більше за Україну. Проте зараз складається враження, що на міжнародній арені від України втомилися. І це дуже лякає», – заявив Михайло Цимбалюк.

Причиною цьому, на його думку, є те, що більшість українських політиків, які відвідують ЄС та США, їдуть туди і розказують, як погано все в Україні.

«Тоді політики з наших країн-партнерів дивляться на це все і розчаровуються в Україні. Ми бачимо, як Джо Байден, який вважався своєрідним куратором України, розповідає про те, що не робить честі ні українцям, ні тим, кого він відстоював або кому давав доручення», – каже голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина».

Тобто таким чином ми визнаємо, що у нас є зовнішнє управління, а це страшно для європейської держави.

«Тому ці санкції тільки ще раз підкреслюють, що Україну почали сприймати по-іншому. Але з іншого боку, це повинно змусити всіх нас зрозуміти, що ні Америка, ні ті, хто воює з нами, ніколи не бажали і не бажатимуть українцям кращого життя», – заявив політик.

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