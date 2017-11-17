Михайло Цимбалюк: «Заради молоді маємо побудувати державу, з якої не втікають, а у яку повертаються»

By  | 21.11.2017 | Filed under: Акценти

Нинішня влада не достатньо звертає увагу на утвердження української молоді у суспільстві, а соціально-економічний рівень життя бажає очікувати кращого.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Михайло Цимбалюк переконаний, що у нелегкий для країни час ми не маємо права бути байдужими до проблем масової міграції українців,  а цю важливу тему не можна просто заговорювати.

«Не можемо ігнорувати і те, що зараз в Україні здебільшого лишаються лише ентузіасти і ті, хто боїться кидати домівку та рідних», – наголосив головний «батьківщинівець» області.

Політик повідомив, що приблизно 10 мільйонів наших співгромадян шукають кращої долі за кордоном і ця цифра щораз збільшується – виїжджають з країни студенти, вчителі, лікарі, будівельники, науковці.

«Економісти вже застерігають: якщо влада не візьметься за проблему трудової міграції, то невдовзі в Україні не буде кому працювати», – зазначив Михайло Цимбалюк.

«Батьківщинівець» переконаний, що майбутнє України залежить від того, чи зможе молодь розвиватись тут, чи буде вона відповідальною, думаючою, патріотичною, включеною в управлінські процеси чи врешті платитиме податки і народжуватиме дітей, адже будь-яка влада будь-якої країни ставить перед собою ці питання.

«В нинішній Україні люди не є цінністю, проте вірю, що уже скоро спільними зусиллями нам вдасться змінити ситуацію на краще і побудувати державу, з якої не втікають, а у яку повертаються», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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