Михайло Задорожний – один з фаворитів виборчих перегонів на Дрогобиччині

Депутат Львівської обласної ради від Дрогобицького району Михайло Задорожний особливого представлення не потребує. Три каденції він представляє наш край на рівні області, і вже тричі пробує свої сили на виборах до Верховної ради України. За першим разом йому не пощастило, бо в 2012 р. Дрогобиччина проголосувала за кандидата від Об`єднаної Опозиції «Батьківщина» Романа Ілика, за другим теж не вдалося, бо в 2014 р. переміг кандидат у формі, воїн-АТОвець Богдан Матківський. То може зараз, за третім разом, нарешті пощастить? У казках завжди з третього заходу все виходить.

8 липня Михайло Леонович провів прес-конференцію для журналістів регіону. Мета прес-конференції була подвійною: розповісти з чим іде до парламенту та спростувати ті фейки, які про нього почали поширювати опоненти. Як зазначив Михайло Задорожний, минулої п’ятниці штаби двох кандидатів застосували проти нього нечесні методи боротьби і почали розповсюджувати недостовірну інформацію. Окрім того на адресу кандидата почали сипатися погрози. Тож Михайло Задорожний звернувся у правоохоронні органи, надіючись, що можливо після виборів винних все-таки знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Михайло Задорожний – безпартійний, на цих виборах балотується як висуванець партії «Європейська солідарність». Його передвиборча програма порівняно з програмами 2012 та 2014 років не надто змінилася, адже проблеми на Дрогобиччині залишаються одні й ті ж, причому роками та десятиліттями. Михайло Задорожний планує їх вирішувати, працюючи в Комітеті з питань місцевого розвитку, інфраструктури чи ЖКГ Верховної ради України. Хоча кандидат балотується від опозиційної до чинного президента сили, але вважає, що потрібно чітко розділяти політику та економіку. Якщо в питаннях політичних, мовних, культурних чи стратегічних він ніколи не поступиться своїми принципами та принципами фракції, до якої ввійде, то в економічних питаннях всі депутати повинні працювати для розвитку України, адже вона в нас одна.

Михайло Задорожний протягом години часу і розповідав про пункти своєї передвиборчої програми, і відповідав на запитання журналістів. Одне з запитань стосувалося конкурентів на цих виборах. Пан Михайло має побоювання, що вибори на Дрогобиччині може виграти представник Зе-команди Орест Саламаха, хоча соціологія все ж дає першість Михайлові Задорожному. Кандидат стверджує, що молода Зе-команда вміє мобілізуватися і вміє працювати з електоратом новітніми технологіями. Як думаєте за кого проголосують комуністи, соціалісти, регіонали, проросійські елементи на Дрогобиччині? – риторично запитує Михайло Задорожний, водночас натякаючи на роз`єднання та розпорошеність проукраїнських демократичних та націоналістичних сил.

Тут дозволимо собі не погодитися з Михайлом Леоновичем, який вважає, що Саламаха займе друге місце, і спрогнозуємо, що кандидат-мажоритарник від партії «Слуга народу» не ввійде в першу трійку симпатій виборців на Дрогобиччині. Чекати хто правий – Михайло Задорожний чи автор цих рядків – залишилося менше двох тижнів.

Прес-конференція Михайла Задорожного тривала трохи більше години часу. За цей час кандидат розповів про своє бачення медичної та адміністративно-територіальної реформи, встиг запевнити, що розраховує на перемогу, хоча і у випадку поразки плакати не буде, розповів, що з виборцями на окрузі потрібно працювати постійно, а не тільки в час виборчих кампаній. Він розраховує на абсолютну підтримку виборців «свого» Меденицького куща, як зрештою і на підтримку жителів всіх сіл району, міст Дрогобича, Трускавця, частково Борислава. Зізнається, що в Стебнику трохи недопрацював, а часу наверстувати упущене залишилось мало.

Михайло Задорожний із гордістю розповідає про те, що за чотири роки його депутатства в облраді на інфраструктуру Дрогобиччини виділено 480 мільйонів гривень! Реалізовані та реалізуються зараз різноманітні проекти, в тому числі великомасштабні, у різних галузях – ремонти доріг, освіта, медицина, культура, ЖКГ, соціальна сфера тощо.

Окремо кандидат наголосив на тому, що сповідує традиційні християнські та сімейні цінності, а водночас відкинув будь-які звинувачення у ксенофобстві чи антисемітизмі, зазначивши, що патріот любить свою землю і всіх людей, які на ній проживають – незалежно від національності чи віросповідання.

Торкнувся Михайло Задорожний і болючих тем для конкретних міст та сіл Дрогобиччини – провалля Стебницького «Полімінералу», загазованості в Бориславі, сміттєпереробного заводу в Дрогобичі, обмеженості земельних ресурсів у Трускавці. Михайло Задорожний пророкує, що в майбутньому Трускавець матиме свій новий мікрорайон – як Коновальця чи Самбірська у Дрогобичі, і що розширення за рахунок сусідніх сіл є необхідною умовою повноцінного розвитку курорту.

Повністю послухати виступ кандидата від партії «Європейська солідарність» по 121 виборчому округу Михайла Леоновича Задорожного на прес-конференції 8 липня можна в соціальній мережі Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/100001618501498/videos/2460806503983276/?id=100001618501498

Володимир Ключак

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