Минулого місяця в Трускавці оздоровилося майже 14 тисяч осіб

By  | 19.04.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради з посиланням на планово-економічний відділ ТМР, завершено збір даних до щомісячного моніторингу кількості відпочивальників по місту за березень. За цими даними, у березні 2017 р. на курорті Трускавець оздоровлено 13 тисяч 780 осіб. У порівнянні з березнем минулого року,я кий теж був достатньо непоганим для курорту, це 103,9%, тобто, маємо ріст на 516 осіб. По відношенню до лютого 2017 року, кількість відпочивальників у березні 2017 р. збільшилась на 1270 осіб, або на 10,2%.

Провівши аналіз відвідування гостей за березень 2017 року у розрізі курортних та готельних закладів відзначено, що збільшення кількості відпочивальників до березня 2016 р. спостерігається по санаторіях, пансіонатах та віллах, в т.ч.:

- санаторії – більше на 497 осіб;

- пансіонати – більше на 19 осіб;

- вілли – більше на 75 осіб.

По готельних закладах міста в цілому спостерігається зменшення відпочивальників  на 75 осіб. Серед готелів позитивні результати показали «Міротель», «Золота корона», «Готель 365 (Трускавець)».

У березні цього року місто відвідало 2130 іноземців, а це на 790 осіб, або на 59,0% більше березня 2016 року (1340 ос.) та на 470 осіб більше лютого 2017 року (1660 осіб). У розрізі країн найбільше відпочивальників було з Білорусії (653 ос.), Польщі (550 ос.), Молдови (334 ос.), Азербайджану (225 ос.) та  Росії (120 осіб).

Так що можна радіти тому, що після чорних часів владарювання  «Трускавецького криміналітету» наше місто-курорт нарешті ожило та розвивається.

Трускавецький вісник

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