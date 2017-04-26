Миру не буде, або Львів «нагнув» Борислав, а постраждає Трускавець

Завтра сесія, отож, буду виступати – не по ділу, не до теми, лиш би щось казати.

Загадка без відгадки по-трускавецьки

Друге пленарне засідання XXVI сесії Трускавецької міської ради 25 квітня розпочалося з виступу волонтера Корпусу Миру (США) в Україні Андрія Ленця. Пан Андрій прибув у супроводі голови Ротарі Клубу Трускавець Сергія Розори (сам пан Ленець теж має чималий стаж «ротарійської» роботи) та завідувача УРБАН-бібліотеки Віри Савки. Депутати тепло сприйняли виступ американця, особливо слова, що Трускавець йому дуже подобається і що тут дуже гарні та милі люди. В червні Андрій Ленець повернеться до Трускавця і житиме тут два роки, тож зможе переконатися, наскільки в нас дійсно гарні та милі люди. А тим часом волонтер Корпусу Миру сьогодні від`їжджає, а якийсь миротворець ой як знадобився б у нашому краї. І ось чому.

Після озвучення двох звернень депутатом Андрієм Кісаком (щодо співпраці Трускавця з польським курортом Горинєц і щодо стоків нечистот санаторієм «Женева» в першу санітарну зону) рада обговорила питання вивезення сміття. Ситуація непроста – Бориславська міська рада своїм рішенням заборонила компанії «ДВ-Екосвіт» завозити з 1 травня 2017 р. на бориславське сміттєзвалище сміття з інших населених пунктів, ніж Борислав та Східниця. Трускавець, який не так давно проводив конкурс на надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів і затвердив інвестиційну програму для «ДВ-Екосвіт», з 1 травня може погрузнути у смітті. Олії в вогонь доливають певні активісти у Бориславі, частина з яких має дотичність до так званої «московської групи» у Трускавці. Отже, депутати Трускавецької міської ради вирішили не чекати, поки гряне грім, а завчасу вирішувати проблему, готуючись до нового конкурсу та можливої зміни оператора на ринку вивозу сміття.

Тема сміття є не лише екологічною та економічною, а й політичною. Заручниками «сміттєвого питання» став не лише Львів, якому партія влади в Україні свідомо створила нестерпні умови, але й малі міста Львівщини. Граючи на публіку, висаджуючи сакури в час стояння на килимку і «рішаючи» питання вивезення сміття зі Львова, воєвода Львівщини Олег Синютка намагається показати високий професіоналізм та оперативність призначеної влади, підважуючи рівень довіри до влади обраної, тобто до місцевого самоврядування. Представники «Самопомочі» (а це не лише мер Львова Андрій Садовий, а й мери Трускавця та Борислава Андрій Кульчинський та Ігор Яворський) мимоволі стали заручниками ігрищ у вищих колах. Те, що питання вивезення львівського сміття вирішила обласна влада Львівщини, а не міська влада Львова, має вдарити по «самопомочівцях» подвійним ударом: 1) нездари, 2) їх легко «нагнути». І прикладом такого «нагинання» є влада Борислава, яка зобов’язана приймати по 30 тонн львівського сміття на 1 добу. Мовляв, це не вирішили мер Львова з мером Борислава, а вирішив намісник Президента на Львівській землі, представник правлячої БПП.

Такий поворот подій ставить міського голову Борислава в патову ситуацію. З одного боку, Ігор Яворський не може відмовити Садовому та Синютці щодо прийому львівського сміття (та й навряд чи є в нього бажання відмовляти їм). А з іншого боку, активісти тільки й чекають на помилки бориславського керманича, щоб показати його слабкість (хоча насправді Ігор Яворський є одним з найсильніших мерів Борислава за весь час незалежності України).

Протистояння на вищих щаблях влади рикошетом вдарить по Трускавцю. Ковтаючи образу від Львова та будучи змушеними приймати львівське сміття (незалежно чи цього хоче Садовий, чи Синютка), Борислав (і влада, і активісти) зможуть «відігратися» на Трускавці, не впускаючи жодну машину з сміттям з міста-курорту на бориславське звалище. Обласній владі вони не відмовлять, бо інакше обласні служби (екологія, пожежний нагляд, держспоживнагляд чи інші структури) просто-напросто закриють сміттєзвалище і тоді вже Борислав шукатиме місця, куди вивозити сміття. А от Трускавець змушений буде у випадку категоричної відмови Борислава «йти на поклін» до голови РДА, або й до голови ОДА, щоб не погрузнути в нечистотах. Бо для курорту це було б ганьбою.

Так чи інакше, а миру у «сміттєвій» війні не буде, бо тут є різні гравці, яким вигідно експлуатувати цю тему. Не виключено, що «сміттєва» напруга підігріватиметься аж до виборів як одна з карт впливу на виборця.

Та повернімося до сесійної зали Трускавецької міської ради. Інша війна, яку знову не вдалося вирішити (і навряд чи вдасться найближчим часом) – конфлікт між прихильниками створення ОСББ та прихильниками управлінської компанії в будинку №2 на вул. Мазепи. Кілька разів питання виноситься на сесію, завжди приходять представники двох сторін, зчиняється перепалка, галас, лунають взаємні звинувачення і все повертається до статус-кво. Так було і 25 квітня. Прихильники ОСББ (вони ж противники управлінської компанії) прийшли на сесію з плакатами-лозунгами, до мікрофону підходили начальник управління комунальної власності Ольга Сегер, депутат Віра Сазонова, по одному представнику від будинку. Голосування було досить цікавим, бо Віру Сазонову у її намаганні не допустити списання будинку з балансу «Трускавецьжитла» чомусь не підтримала навіть одна з представниць її ж фракції. Але голосів для списання будинку традиційно не вистачило (13 замість потрібних 14) і справа повернеться на круги своя.

Виступи депутатів Андрія Кісака, Романа Бучковича та Святослава Грабовського з ряду питань теж свідчили, що немає миру та повного порозуміння в депутатському корпусі. «Заштрик» владі під час розгляду питання про промоцію зробив виконавчій владі міста і Юрій Яворський. Нелегким можна назвати і питання, пов’язані з діяльністю водоканалу. Кожну помилку влади, а навіть деякі добрі справи опозиція намагається подати в чорних тонах.

І хрест в сесійній залі висить, і волонтер Корпусу Миру виступив, а миру та благодаті в цьому приміщенні під час сесій нема. Любо дивитися та слухати, коли депутати голосують швидко, одностайно, без обговорень, як це було 25 квітня під час розгляду соціальних питань (доповідала начальник управління праці та соцзахисту ТМР Віра Ільницька) чи ж технічних питань від казначейства чи відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи. Але атмосфера відразу ж згущується, як тільки розглядається якесь резонансне питання.

У ключових для розвитку міста сферах трускавецька опозиція не дає виконавчій гілці влади нормально працювати, то «смикаючи», то вимагаючи незрозуміло яких пояснень, то тупо заговорюючи питання. Що ж, виборці повинні знати, хто серед депутатів дбає про місто і голосує за його розвиток та процвітання, а хто тільки піариться.

Варто знати, хто діє за принципом «блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться», а хто сіє розбрат та війну. Тим, хто «колотить» та плете інтриги, не допоможе навіть волонтер Корпусу Миру. На жаль…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

Також читайте