Мисливців запрошують на фестиваль до Сколього

СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеЗапрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)Запрошуємо на пісенно-гумористичний фестиваль “Борислав сміється” (1)АТБ запрошує на роботу (0)
Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана [...]
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