Мистецтво як всюдисуще дзеркало

Цифровий живопис – новий вид мистецтва, в якому традиційні техніки живопису, такі як акварель, олія, імпасто та інші, імітуються за допомогою комп’ютера, графічного планшету, стилуса та програмного забезпечення. В музеї міста-курорту Трускавця цифровий живопис представить дрогобичанин Василь Лялюк зі своєю виставкою “Входження в суєту”.

Цифрове мистецтво автора робіт має в своїй основі глибоке філософське бачення світу, тому спонукає до прискіпливого споглядання, роздумування та осмислення буття…

Вперше свої творчі роботи Василь Лялюк подав на розгляд художньої комісії для участі у Всесвітній виставці United Nations at Expo Milan 2015 “Art for a better future” та став її учасником з картиною “Жінки пустелі”. Згодом були виставки в рідному Дрогобичі (2014) – участь в арт-проекті “Ерос у Дрогобичі” та виставка художніх робіт, присвячена 200-тій річниці від дня народження Тараса Шевченка.

На даний час авторський доробок Василя Лялюка складає біля 400 цифрових мистецьких робіт, які плануються до експонування в Україні та за її межами.

Відкриття виставки творів Василя Лялюка в музеї міста-курорту Трускваця відбудеться у неділю, 2 липня, о 16.00.

