«На Андрія» у Трускавці

З давніх-давен Україна славиться величними традиційними святами й обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу.

12 грудня в читацькій залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбулася народознавча година «На Андрія! На Андрія! Снігом дує. Снігом віє!». Учні ЗШС №1 з цікавістю слухали про те, що в Україні святого Андрія вважали покровителем молоді, який сприяв коханню та щасливим шлюбам, про основні елементи ворожіння дівчат на заміжжя та обрядові дійства навколо ритуального коржа калити. Дітям для перегляду був представлений відеоролик на дану тематику. Була запропонована викладка літератури «Магія зимових свят». Невимушена атмосфера, яка панувала на заході, частування солодощами, привітання з нагоди свят, викликали у дітей позитивні емоції, радість і бажання знову завітати до бібліотеки.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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