На баланс міста будуть передані паркові скульптури і надкаптажні споруди

By  | 25.04.2019 | Filed under: Новини

Скульптури на території курортного парку, історичні павільйони типу музичної альтанки, надкаптажні споруди біля джерел «Едвард», «Фердинанд», «Броніслава», комплекс навколо джерела «Юзя», територія спаленого «Дептаку» та ряд інших об’єктів, котрими зараз опікується ПрАТ «Трускавецькурорт», будуть безоплатно передані на баланс міста. Про це вчора, 24 квітня, під час засідання бюджетної комісії Трускавецької міської ради поінформував міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Мер зазначив, що ведуться перемовини з цього приводу, і вже є попереднє погодження, що важливі для міста об’єкти будуть передані на баланс Трускавецької міської ради чи підпорядкованих їй структур (наприклад, КП «Парк курортний»).

Нагадаємо, що паркові скульптури, надкаптажні споруди та інші згадані вище об’єкти є пам’ятниками архітектури чи скульптури місцевого значення, і окрасою курортного парку, своєрідними символами та знаками впізнаваності Трускавця. Будучи на балансі міста, вони матимуть більше шансів на збереження, реставрацію чи реконструкцію та кращий зовнішній вигляд, ніж це є зараз.

Перераховані вище об’єкти не належать до гідромінеральної бази курорту Трускавець.

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