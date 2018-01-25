На «Буковиці» пройдуть міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту

By  | 29.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 1-2 лютого на базі гірськолижного комплексу «Буковиця» (м. Борислав) відбудуться щорічні відкриті дитячі міжнародні змагання зі слалому «Bukovytsia OPEN – 2018» для юнаків та дівчат віком 14-16 років.

Цьогоріч ці змагання вперше в сезоні включені в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS). Технічний делегат FIS на цих змаганнях – Яна Паловікова (Словаччина).

Змагання відбудуться за сприяння Федерації лижного спорту України, Львівської облдержадміністрації, Бориславської, Трускавецької, Дрогобицької міських рад. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 1 лютого о 9.00.

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