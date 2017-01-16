На Буковиці пройдуть міжнародні гірськолижні дитячі змагання

8-9 лютого на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця», що знаходиться на околиці міста Борислав на відстані 5,5 км від центру Трускавця, будуть проводитись Перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання «Кубок «BUKOVYTSIA OPEN» Приймає Трускавець». Про це інформує організаційний комітет змагань.

Змагання мають на меті популяризувати регіон і зокрема місто-курорт Трускавець ще й як гірськолижний курорт, що значно збільшить його туристичну привабливість та наповненість, особливо в низький зимовий сезон. Ініціаторами і організаторами цього заходу є ГО «Європейська інтеграція України» та ТзОВ «Буковиця». Проживати учасники змагань будуть в Трускавці. Патронування змагань здійснюють Комітет ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голова Львівської ОДА, а також міські голови Трускавця, Борислава та Дрогобича. До участі в змаганнях вже подали заявки дитячі спортивні команди з України, Польщі і Словаччини. Кубок буде щорічним. Організатори змагань розраховують, що вони стануть популярним в Карпатському єврорегіоні.

«Запрошуємо всіх любителів гірськолижного спорту, а також всіх інших мешканців і гостей нашого регіону на чудове і видовищне дійство до «Буковиці». Адже змагатись будуть діти-спортсмени, представники трьох країн. Отже, будуть неперевершені видовищні заїзди, море емоцій і позитиву!» – запрошує на змагання оргкомітет.

Трускавецький вісник

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