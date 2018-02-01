На Буковиці стартували міжнародні дитячі змагання з лижного спорту

Сьогодні, 1 лютого, у Трускавці відбулося урочисте відкриття міжнародних дитячих змагань зі слалому «Bukovytsia OPEN-2018». Урочистості проходили на центральній сцені Трускавця, в них взяли участь представники влади, спортивних середовищ, а також самі учасники змагань.

Позмагатися за приз на схилах Буковиці (гора поблизу Трускавця, в адміністративних межах Борислава) прибули учасники з п’яти країн – Польщі, Литви, Латвії, Білорусі та України. Вони пройшли урочистою ходою центральною площею Трускавця, несучи в руках національні прапори. Лунають гімни п’яти країн, з напутнім духовним словом до спортсменів звертається о. Василь Копичин, а з неба світить та гріє ясне сонечко. У Трускавці снігу немає, але, на щастя, на схилах Буковиці його предостатньо. Тож організатори не затримують надовго офіційне відкриття, щоб чимшвидше розпочати змагання – стати на лижі і з вітерцем проїхатися схилами гори.

В церемонії відкриття змагань взяли участь міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, заступник міського голови Борислава Ігор Кобилецький, керівник Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, власник спорткомплексу «Буковиця» Віталій Мицак, технічний делегат Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS) Jana Palovikova (Словаччина), інші офіційні особи.

Відкриті дитячі міжнародні змагання зі слалому «Bukovytsia OPEN-2018» регламентовані як змагання для юнаків та дівчат віком 14-16 років. Вони вперше в сезоні включені в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту. Змагання відбуваються за сприяння Федерації лижного спорту України, Львівської облдержадміністрації, Бориславської, Трускавецької та Дрогобицької міських рад.

Хто переможе на змаганнях? Про це стане відомо вже завтра, коли о 15.30 проходитиме церемонія закриття. Та в будь-якому випадку переможе дружба і здоровий спосіб життя. Їзда на лижах – це один з тих факторів, які формують любов до такого здорового способу життя. Адже що взимку є ліпше за лижі? Певно хіба лижі на Буковиці.

Володимир Ключак

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