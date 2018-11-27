На четверговій сесії затвердять Стратегію та бюджет-2019

У четвер, 13 грудня, на свято святого апостола Андрія Первозданного, покровителя міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, відбудеться XLVIII сесія Трускавецької міської ради VII демократичного скликання.

Серед іншого, на сесії планується затвердити Стратегію розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року, яку розробляли львівські експерти за німецькі кошти, а також План заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року. Буде внесено зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2018 рік, затверджено програми придбання, обслуговування та монтажу обладнання для реалізації програми «Безпечне місто», Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2019-2021 рр., Програми утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства м. Трускавець на 2019-2021 роки, Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Трускавця на 2019-2021 рр., Програми з підтримки комунальних підприємств «Парк Курортний» та «Трускавецьжитло» на 2019-2021 роки, Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2020 роки та інші питання.

Очікується, що депутати схвалять головний фінансовий документ міста на наступний рік – бюджет Трускавця-2019, та розглянуть блок земельних питань, серед яких майже немає резонансних. Порядок денний XLVIII сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання можна переглянути тут.

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