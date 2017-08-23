На День незалежності на Дрогобиччині в ДТП загинуло троє людей

By  | 25.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 24 серпня о 19.30 в с. Летня Дрогобицького району на вул. Центральна, водій мотоциклу “SPARK SP125R-21″, 1998 року народження (проживав у с. Летня) не впорався із керуванням, з`їхав у кювет та зіткнувся із металевою трубою, внаслідок чого загинув на місці події. Пасажир мотоциклу, 2003 року народження, проживала в с. Летня, від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Тіла загиблих доправлено в морг Дрогобицької МЛ №1.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА також інформує, що в цей же день, 24 серпня, близько 22:50 в с. Рихтичі Дрогобицького району на вул. Дрогобицька, водій автомобіля “Пежо Джанко 807″, громадянин Словенії, 1964 року народження здійснив наїзд на пішохода, 1970 року народження, який проживав у с. Рихтичі. Внаслідок наїзду останній помер на місці події.

В обидвох випадках незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод, не виявлені. Причини подій з’ясовуються, проводяться дослідчі перевірки.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №75578 Працівник виробницта Fiat, Philips, Whirlpool, Indesit
    23.08.2017 | 12:08

    Human & Hunter то команда досвідчених спеціалістів в наданні послуг кадрового консалтингу, рекрутації та селекції, а також тимчасового працевлаштування за кордоном. Нашими партнерами є такі відомі компанії як Fiat, Philips, Whirlpool, Indesit та багато інших. Ми ретельно та сумлінно виконуємо свої обов’язки в рамках Польського законодавства. З нами Ви зможете більше. Просимо всіх, хто зацікавився [...]

  • Вакансії ГКК «Карпати»
    18.08.2017 | 12:32

    У готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошуються на роботу: - кухар, - кухонний працівник, - кухарі 4 та 5 розрядів, - офіціанти (хлопці та дівчата), - покоївки, - працівник по догляду за тваринами в підсобне господарство. Телефони: (03247) 6-21-22, 093-90-38-250, 095-63-54-567. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви