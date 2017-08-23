На День незалежності на Дрогобиччині в ДТП загинуло троє людей

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 24 серпня о 19.30 в с. Летня Дрогобицького району на вул. Центральна, водій мотоциклу “SPARK SP125R-21″, 1998 року народження (проживав у с. Летня) не впорався із керуванням, з`їхав у кювет та зіткнувся із металевою трубою, внаслідок чого загинув на місці події. Пасажир мотоциклу, 2003 року народження, проживала в с. Летня, від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Тіла загиблих доправлено в морг Дрогобицької МЛ №1.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА також інформує, що в цей же день, 24 серпня, близько 22:50 в с. Рихтичі Дрогобицького району на вул. Дрогобицька, водій автомобіля “Пежо Джанко 807″, громадянин Словенії, 1964 року народження здійснив наїзд на пішохода, 1970 року народження, який проживав у с. Рихтичі. Внаслідок наїзду останній помер на місці події.

В обидвох випадках незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод, не виявлені. Причини подій з’ясовуються, проводяться дослідчі перевірки.

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