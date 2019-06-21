На дороги Дрогобиччини – 35 млн грн.

Як інформує депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний, вчора, 20 червня, відбулося чергове засідання профільної комісії ЛОР з питань дорожнього господарства, на якій було затверджено попередній розподіл коштів на ремонти доріг області в сумі 370 млн. грн. Дрогобиччина отримала 35,15 млн грн. В містах регіону за кошти обласного бюджету будуть проведені ремонти вулиці Володимира Великого в Бориславі (500 тис. грн.), вул. Залісся в Дрогобичі (300 тис. грн.), та інші.

Як повідомив депутат Стебницької міської ради Іван Асафат, завдяки неодноразовому зверненню Стебницької міської ради та присутності міського голови Петра Старосольського, отця Володимира Лужецького і представників депутатського корпусу на засіданнях комісії було прийнято рішення про виділення коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Дрогобицькій в сумі 3 млн. грн. та ремонт дороги Стебник-Трускавець в сумі 2 млн. грн.. Також з місцевого бюджету передбачається виділення коштів в сумі 1 млн. грн. на співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Дрогобицька в Стебнику.

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