На Дрогобиччині через службову недбалість землевпорядника земельна ділянка незаконно перейшла із державної у приватну власність

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури викрили чиновника, який завдав державі збитків на 1,2 мільйони гривень.

Встановлено, що впродовж грудня 2008 – листопада 2009 років землевпорядник однієї з сільських рад Дрогобицького району розглядав та погоджував технічну документацію з підготовки та видачі державного акту на право власності земельної ділянки площею 0,25 га для ведення будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель.

Посадовець підписав фіктивний акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки, а також власноручно заповнив та підписав довідку про землекористування, згідно яких земельна ділянка нібито знаходиться в межах населеного пункту. Таким чином, на підставі зазначених фіктивних документів, земля держави опинилась “в руках” приватного власника.

Також встановлено, що виділена земля фактично розташована за межами населеного пункту, належала до земель державної власності й могла надаватись у власність лише відповідним органом виконавчої влади, а не органом місцевого самоврядування. Так, внаслідок незаконних дій чиновника державі було завдано збитків на 1,2 мільйона гривень.

Правоохоронці повідомили землевпоряднику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

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