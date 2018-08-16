На Дрогобиччині є перша ОТГ

By  | 15.08.2018 | Filed under: Новини

Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки від 14 серпня 2018 року №804/0/5-18 затверджено висновок про відповідність Конституції та законам України проектів рішень Меденицької селищної ради, Опарівської сільської ради, Летнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. До Меденицької селищної об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селищі Меденичі входять села Опарі Опарівської сільської ради, Летня, Коросниця, Рівне Летнянської сільської ради Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА.

На черзі – проведення виборів в Меденицькій об’єднаній територіальній громаді. Львівська облдержадміністрація скерувала до Центральної виборчої комісії відповідне подання щодо призначення виборів до Меденицької ОТГ.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо косметолога та масажиста
    16.08.2018 | 09:03

    СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеАТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на роботу електрика (0)Запрошуємо на зустріч “Медіація як спосіб вирішення конфліктів” (0)Потрібен масажист (0)

  • АТБ запрошує на роботу
    06.08.2018 | 11:01

    Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо косметолога та масажиста (0)Запрошуємо на роботу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви