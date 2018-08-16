На Дрогобиччині є перша ОТГ

Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки від 14 серпня 2018 року №804/0/5-18 затверджено висновок про відповідність Конституції та законам України проектів рішень Меденицької селищної ради, Опарівської сільської ради, Летнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. До Меденицької селищної об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селищі Меденичі входять села Опарі Опарівської сільської ради, Летня, Коросниця, Рівне Летнянської сільської ради Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА.

На черзі – проведення виборів в Меденицькій об’єднаній територіальній громаді. Львівська облдержадміністрація скерувала до Центральної виборчої комісії відповідне подання щодо призначення виборів до Меденицької ОТГ.

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