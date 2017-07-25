На Дрогобиччині легковик зіткнувся з мотоциклом

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 липня о 10.30 на перехресті вулиць Шевченка та Дрогобицької в селі Нове Село, Дрогобицького району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 30-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, зіткнувся з мотоциклом «Ява» під керуванням 33-річного жителя Дрогобицького району. Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки». Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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