На Дрогобиччині легковик зіткнувся з мотоциклом

By  | 31.07.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася  30 липня о 10.30 на перехресті вулиць Шевченка та Дрогобицької в селі Нове Село, Дрогобицького району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 30-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, зіткнувся з мотоциклом «Ява» під керуванням 33-річного жителя Дрогобицького району. Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки». Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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