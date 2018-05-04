На Дрогобиччині можлива екологічна катастрофа

Як інформує Державна екологічна інспекція у Львівській області на своєму офіційному сайті, працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції здійснено лабораторні дослідження відібраних проб ґрунту на території Броницької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.

За результатами проведених аналізів виявлено перевищення норм відносно фону:

- у об’єднаній пробі ґрунту №1 на місці розміщення гудронів по показниках – неполярні вуглеводні (нафтопродукти) в 15 раз, залізо загальне в 11,6 рази, марганець (рухомі форми) в 1,5 рази, свинець (рухомі форми) в 5,7 рази, хром (рухомі форми) в 4,6 рази;

- у об’єднаній пробі ґрунту №2, приблизно 50м на південний захід від проби №1 на місці розміщення гудронів по показниках – неполярні вуглеводні (нафтопродукти) в 16,3 рази, залізо загальне в 12,1 рази, марганець (рухомі форми) в 2,1 рази, свинець (рухомі форми) в 8,3 рази, хром (рухомі форми) в 4,8 рази;

- у об’єднаній пробі ґрунту №3, приблизно 100м від проби №1 в північному напрямку на місці розміщення гудронів по показниках – неполярні вуглеводні (нафтопродукти) в 32,4 рази, залізо загальне в 14,2 рази, марганець (рухомі форми) в 2,3 рази, свинець (рухомі форми) в 10 раз, хром (рухомі форми) в 5,4 рази.

Інформація була оприлюднена Державною екологічною інспекцією у Львівській області 4 травня 2018 р.

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