На Дрогобиччині освятять пам’ятник Героям

By  | 02.10.2017 | Filed under: Новини

У суботу, 14 жовтня, в День Захисника Вітчизни в селі Довге Гірське Дрогобицького району відбудеться освячення Меморіального комплексу пам`яті Героїв, котрі поклали своє життя за волю України. Захід організовують Всеукраїнське об`єднання учасників АТО, ГО «Центр снайперів та розвідників «Фенікс» (голова Микола Кобільник), Дрогобицька районна державна адміністрація (голова Володимир Шутко) та Дрогобицька районна рада (голова Михайло Сікора).

Меморіальний комплекс споруджується на Горі Небесної Сотні (інша назва – гора Коньова) в мальовничому селі Довге біля витоків річки Стрий.

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