На Дрогобиччині перекинувся автомобіль, водій загинув

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 25 травня о 22:30 год. на автодорозі “Турка – Пісочне” між сел. Меденичі та с. Опори, водій, 1964 року народження, житель с. Опори Дрогобицького району, керуючи автомобілем «Сітроен Джампі», не справився з керуванням, з’їхав у кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. Водій від отриманих травм загинув на місці пригоди. Тіло загиблого скеровано в морг Дрогобицької МЛ №1. Причини та обставини події встановлюються.

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