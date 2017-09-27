На Дрогобиччині під колесами автомобіля загинув пішохід

By  | 01.10.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 29 вересня надійшла інформація про те, що в період часу з 00.00 до 00.30 водій невстановленого автомобіля у селищі Підбуж здійснив наїзд на чоловіка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 43-річний житель Тернопільщини загинув, отримавши тяжкі тілесні ушкодження (травматичний розрив ниркової артерії, гостра крововтрата).

Поліція встановлює обставини ДТП, місцезнаходження транспортного засобу та особу зловмисника, який втік з місця події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

 Якщо хтось став свідком цієї дорожньо-транспортної пригоди або володіє інформацією про неї, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».

Відділ комунікації поліції Львівської області

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