На Дрогобиччині планують відродити Дискусійний клуб

Дискусійний клуб, який активно діяв у Дрогобичі в 2011-2013 роках, планують відродити. Про це 3 травня під час зустрічі в Дрогобицькому районному Народному домі повідомив громадський активіст Ярослав Янишин. За словами пана Ярослава, Дискусійний клуб не лише обговорював важливі питання життєдіяльності Дрогобиччини, але й напрацьовував бачення шляхів їхнього вирішення. Тому цей майданчик для дискусій потрібно відродити, щоб дати можливість інтелектуалам та творчим людям більше можливостей проявити себе та приносити користь рідному краю.
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