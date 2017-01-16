На Дрогобиччині побував нардеп Парасюк

By  | 25.01.2017 | Filed under: Новини

Народний депутат Володимир Парасюк відвідав реабілітаційний центр «Назарет» поблизу села Рихтичі Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба БФ «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, який опікується ребцентром. Володимир Парасюк завітав до реабілітантів спільно з гуртом «Шосте Чуття». Гості відкрили футбольний сезон на новому футбольному полі, поспілкувалися. Володимир Парасюк поділився історією свого життя і баченням майбутнього розвитку України як самостійної незалежної держави. Фіналом зустрічі був концерт за участі гурту “Шосте Чуття” і усіх присутніх.

- Реабілітація від алкоголю і наркотиків є складною і вимагає великих зусиль Алкоголізм і наркоманія – це страшна і смертельна хвороба але вихід є! Запрошуємо відвідати та підтримати Всецерковний Реабілітаційний Центр “Назарет”. Якщо народний депутат має час, то напевно кожен з нас може його запланувати. Сьогодні нас приїхав підтримати Володимир Парасюк. Слава Богу. Зустріч була корисна, – зазначив отець Ігор Козанкевич, директор БФ «Карітас СДЄ УГКЦ».

Трускавецький вісник

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