На Дрогобиччині поліцейські викрили двох зловмисників, причетних до смерті чоловіка

В Дрогобицький відділ поліції 1 вересня надійшла інформація про те, що близько 20.35 «швидка допомога» доставила у лікарню 64-річного жителя району з тяжкими тілесними ушкодженнями. Через добу чоловік помер. Медики діагностували у нього важку черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та забій головного мозку.

Працівники поліції встановили, що до травмування пенсіонера, яке спричинило смерть, причетні 27-річний односільчанин та 42-річний житель Самбірського району. Між чоловіками, які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт. Під час нього потерпілому й були заподіяні тілесні ушкодження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування. Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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