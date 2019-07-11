На Дрогобиччині посадили під варту чоловіка, який завдав важких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень 28-річному місцевому мешканцю, яке сталось 24.06.2019, в с. Старий Кропивник на Дрогобиччині. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що того дня близько 02:00 між 46-річним зловмисником та вказаною особою відбувся конфлікт, який згодом переріс у бійку. Під час сварки потерпілий отримав важку черепно-мозкову травму, небезпечну для життя у момент заподіяння. Після скоєного підозрюваний зник у невідомому напрямку. Проте, завдяки скоординованій роботі прокуратури та поліції, його особу встановлено.

Також зібрано достатньо доказів, на підставі яких цього ж дня фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За клопотанням сторони обвинувачення, судом обрано чоловіку найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинене лиходію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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