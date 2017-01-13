На Дрогобиччині прокуратура та СБУ виявили «ліву» лісопродукцію на пилорамах

By  | 13.01.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 13 січня, Дрогобицькою місцевою прокуратурою спільно із працівниками Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області у межах кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст.246 КК України за фактом незаконної порубки лісу, проведено огляди приватних пилорам у селі Ясениця-Сільна та селищі Підбуж Дрогобицького району Львівської області. Про це інформує Дрогобицька місцева . За результатами огляду на територіях вказаних пилорам вилучено 195 колод лісопродукції породи дуб, ясен, ялиця, сосна, загальною кубомасою близько 85 м. куб., походження якої невідомо. З них лише 46 колод були із наявними бирками, на іншій деревині будь-які клейма та бирки відсутні.

Трускавецький вісник

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