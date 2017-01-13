На Дрогобиччині прокуратура та СБУ виявили «ліву» лісопродукцію на пилорамах

Сьогодні, 13 січня, Дрогобицькою місцевою прокуратурою спільно із працівниками Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області у межах кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст.246 КК України за фактом незаконної порубки лісу, проведено огляди приватних пилорам у селі Ясениця-Сільна та селищі Підбуж Дрогобицького району Львівської області. Про це інформує Дрогобицька місцева прокуратура. За результатами огляду на територіях вказаних пилорам вилучено 195 колод лісопродукції породи дуб, ясен, ялиця, сосна, загальною кубомасою близько 85 м. куб., походження якої невідомо. З них лише 46 колод були із наявними бирками, на іншій деревині будь-які клейма та бирки відсутні.

Трускавецький вісник

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