На Дрогобиччині створять лісовий заказник місцевого значення «Воля Якубова»

У вівторок, 17 квітня, на сесії Львівської облради депутати проголосували за створення лісового заказника місцевого значення «Воля Якубова». Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Лісовий заказник місцевого значення «Воля Якубова» проектовано на території ДП «Дрогобицьке лісове господарство» Воля-Якубівського лісництва орієнтовною площею 92,12 га. Заказник створюється з метою збереження та відтворення типових і рідкісних ялицево-дубових передкарпатських лісів, які занесені до Зеленої книги України. Також особливу цінність тут складають великовікові особини дуба звичайного.

У кварталах 44-46 є найбільш західне місцезнаходження свіжих і вологих грабових дібров і судібров, котрі собою представляють лісову рослинність природної зони лісостепу.

Пропонована до заповідання територія (Воля-Якубівське лісництво) є одним із ареалів поширення ящірки зеленої (Lacerta viridis), яка занесена до Червоної книги України. Також встановлено місцезростання 2 видів , занесених до переліку регіонально-рідкісних у Львівській області: хвощ великий (Equisetum telmateia Ehrh.) та щитник гребенястий (Dryopteris cristata (L.) A. Gray).

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