На Дрогобиччині судитимуть шістьох місцевих мешканців за шахрайство із субсидіями

By  | 13.06.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, упродовж квітня-травня 2018 року, завершено досудове розслідування у шести кримінальних провадженнях за фактами вчинення місцевими мешканцями кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Встановлено, що до управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації шістьма громадянами надано завідомо неправдиві відомості про свій та близьких осіб майновий стан.

Зловмисники достовірно знали, що якщо вкажуть у декларації про доходи і втрати правдиву інформацію, то не зможуть отримати житлову субсидію (або може бути припинене її надання).

Таким чином, на підставі сфабрикованих документів, вказаним особам нараховували від 1 тис до понад 11 тис грн субсидій.

Через таке порушення умов призначення державної субсидії з відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, державному бюджету завдано шкоди на загальну суму майже 43 тис грн.

Обвинувальні акти скеровано для розгляду у Дрогобицький міськрайонний суд.

За вчинення вказаного злочину санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Музей придбає старі речі для експозиції
    13.06.2018 | 17:40

    Етно-музей готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) придбає речі для експозиції. Особливо цікавлять старовинні речі, стародруки, старі фотографії, давній одяг, речі повсякденного вжитку не пізніше поч. ХХ ст., господарські знаряддя, картини та ікони. Тел. (03247) 5-14-08. Також читайтеПродається земельна ділянка з житловим будинком у Трускавці (вул. Бориславська) (0)Запрошуємо на фестиваль “Трускавка-Фест” (0)Запрошуємо на [...]

  • Запрошуємо на ювілейний концерт дитячого камерного хору “Кантус”
    07.06.2018 | 20:03

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви