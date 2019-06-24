На Дрогобиччині в автопригоді потерпіло шестеро людей, в тому числі й 15-річна дівчина

By  | 24.06.2019 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 22 червня, близько 11.00. В Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Східниця – Пісочна на нерегульованому перехресті зіткнулися два транспортні засоби. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Ніссан Альмера» під керуванням 18-річного жителя міста Стебник зіткнувся з «Джиллі Емгранд», за кермом якого знаходився 50-річний мешканець міста Трускавець. Внаслідок тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали обидва водії. Також травмовані 15-річна пасажирка «Ніссану» і троє пасажирів «Джиллі» віком від 25 до 50 років. Всі вони госпіталізовані у лікарню. Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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