На Дрогобиччині відкрили нові потужності ферми з розведення овець

У селі Залужани Дрогобицького району відкрили нову вівцеферму європейського рівня ТзОВ «Меринос-Захід». Вона споруджена за моделлю аналогу Австрійської ферми.

Зараз на фермі утримують понад 150 голів овець породи Бергшаф-Тірольська скальна вівця. Серед особливостей господарства – проживання управляючого на території підприємства, наявність готелю, можливість вільного відвідування ферми для туристів та дегустація продукції: козячих, овечих сирів та іншої продукції.

Довідково. Фермерське господарство «Меринос – Захід» зареєстровано та розпочало своє функціонування у травні 2011 року у селі Почаєвичі. Згодом розширило господарську діяльність на території двох сільських рад – Почаєвицької та Летнянської.

Агропідприємство працює у галузі тваринництва, зокрема розвиває вівчарство. В господарстві утримують овець породи Мериноландшаф, Суффолк та Бергшаф -Тірольська скальна вівця.

Зараз у господарстві утримують 3000 голів овець та 247 голів молочних кіз зааненської породи. Господарство має статус племрепродуктора з розведення овець породи мериноландшаф. Племінне поголів’я закуплене в Німеччині (Баварія) – на землях з аналогічним до нашого клімату, що важливо для здоров’я тварин. Тварини перебувають на пасовищно–стійловому утриманні. При відгодівлі овець не використовуються прискорювачі росту та інші добавки, вся продукція має найвищий стандарт екологічної чистоти.

У 2014 році фермерське господарство розширило свою діяльність на територію ще двох сільських рад, а саме Снятинської та Нагуєвицької.

Прес-служба Львівської ОДА

Також читайте