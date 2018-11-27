На Дрогобиччині внаслідок ДТП травмовано трьох осіб

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 грудня близько 6.40 на автодорозі Нижанковичі – Стрий між селами Лішня та Брониця.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Сітроен Джампі», 38-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів автомобіля віком 46 та 37 років, які проживають у Дрогобицькому районі.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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