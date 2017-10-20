На Дрогобиччині висадили кілька тисяч дубів

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, днями у Дрогобицькому дочірньому підприємстві «Галсільліс» провели садіння лісових культур. На території підприємства, яке займає переважно рівнинну територію, було висаджено саджанці дуба звичайного у кількості 3 тис. штук та супутніх порід згідно із запроектованим складом. Для створення лісових насаджень підприємства ОКС ЛГП «Галсільліс» щорічно проводять заготівлю понад 10 тисяч кілограмів лісового насіння. Стандартний садивний матеріал вирощують на розсадниках підприємства, а пізніше – висаджують на лісових ділянках.
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