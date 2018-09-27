На Дрогобиччині за службове підроблення засудили депутата місцевої ради

By  | 10.10.2018 | Filed under: Новини

Перебуваючи на посаді майстра лісозаготівель, народний обранець затвердив документацію щодо огляду ділянки із неправдивими відомостями.

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно із слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури, народний обранець, перебуваючи на посаді майстра лісозаготівель одного з лісогосподарських підприємств, підписав документацію щодо огляду ділянки попри порушення у процесі заготівельних робіт.

Так, лісозаготівельна бригада здійснювала вирубування лісу на ділянці площею 2.5 га під керівництвом вищезазначеного майстра. Під час робіт працівники не провели розрубування чотирьох дубів і це не було відображено в акті щодо освідчення ділянки.

Провівши контрольні обміри фактично зрубаної площі, було також встановлено, що конфігурація та площа ділянки не відповідає матеріалам відведення і складає 2.3 га, тобто є меншою ніж було передбачено.

Майстру лісу правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, та скерували на розгляд суду обвинувальний акт.

Місцевим судом депутату призначено штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень, з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі посади у всіх установах, підприємствах та організаціях лісової галузі терміном на один рік.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Управління захисту економіки у Львівській області

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою!
    27.09.2018 | 17:43

    Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]

  • Платим за лайки! – Выплаты ежедневно!
    24.09.2018 | 14:34

    Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви