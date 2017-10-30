На Дрогобиччині запалили факел нового газового родовища

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 27 жовтня на Дрогобиччині відбулося урочисте відкриття нового Бистрицького газового родовища. Відкрили родовище у межах XVII Міжнародного економічного форуму за участі першого заступника голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський та колективу, що обслуговує газове родовище. Під час відкриття присутні урочисто запалили символічний факел.

Видобувні запаси цього родовища, виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт, оцінюють в 600 млн. м3. Добовий видобуток з двох свердловин на Дрогобиччині очікують в розмірі 70 тис. м3. Звідси постачають природній газ на великі промислові підприємства на території всієї України.

«Вчора ми відкривали сонячну та вітрову електростанції, а сьогодні відкриваємо нове газове родовище. Це чергова цеглинка в будівництво нашої держави, в розбудову регіону. Дуже важливо, що сьогодні ми відкриваємо родовище під час Економічного форуму, адже і громадськість, і представники бізнесу говорять про позитивний інвестиційний клімат в області. Бачимо, що ті договори, меморандуми, які були підписані в межах форуму, свідчать про те, що у Львівщину ще буде інвестовано не один мільйон доларів чи євро» – зазначив під час відкриття газового родовища Ростислав Замлинський.

Загальний обсяг інвестицій, який дав змогу відкрити родовище склав 95 млн. грн.

У наступному році планується продовження пошукових робіт, буріння 4-х розвідувальних свердловин і збільшення добового видобутку до 150-200 тис. м3 в добу.

Довідково: ТОВ «Західнадрасервіс» («ЗНС») входить в групу компаній, яка займається розвідкою та видобутком вуглеводнів на шести ліцензійних ділянках у Львівській та Івано-Франківській областях. До складу групи входять також сервісні компанії: Бурова компанія «Горизонти» та приватне підприємство «Нордік», яка спеціалізується на будівництві об’єктів нафтогазової інфраструктури.

Протягом останніх шести років підприємствами групи було відкрило п’ять газових родовищ. ТОВ «Західнадрасервіс» пробурило 14 пошуково-розвідувальних свердловин.

ТОВ «ЗНС» в 2016 р. виграло аукціон, який проводила Державна служба геології та надр України на геологічне вивчення газоносних надр та дослідно-промислову розробку Бистрицької площі в Дрогобицькому районі Львівської області. 01.07.2016 р. було отримано відповідний спеціальний дозвіл.

Протягом трохи більше року ТОВ «Західнадрасервіс» на Бистрицькій площі провело пошуково-розвідувальні роботи, які включали сейсмічні дослідження, їхню обробку і інтерпретацію, на основі чого був виконаний проект пошуково-розвідувального буріння, успішно пробурено 2 пошукові свердловини, які дали промислові припливи газу, збудовано установку підготовки газу, прокладено 15 км газопроводів, які з’єднали свердловини з магістральним газопроводом УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

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