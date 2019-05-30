На Кіпрі підписано угоду про співпрацю між клінікою Козявкіна та оздоровчо-реабілітаційним комплексом «Eden Resort»

У середу, 12 червня, в м. Ларнака (Кіпр) було підписано угоду про співпрацю між International clinic of medical rehabilitation ICMR, Cyprus, Kozyavkin Method, що входить в глобальну групу KMG (Kozyavkin Medical Group) та Eden Resort Rehabilitation Wellness Assisted Living для створення сумісного проекту, основною метою якого є забезпечення спеціалізованого лікування пацієнтів з ДЦП та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Про це інформують у клініці професора Козявкіна.

Договір підписали професор Володимир Козявкін та генеральний директор Eden Resort Крістос Піттас. На церемонії підписання були присутні міністр охорони здоров’я Кіпру Крістіна Яннакі та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Борис Гуменюк.

Угода передбачає, що EDEN RESORT надаватиме послуги проживання, харчування, медичного обслуговування, догляду за пацієнтами, а також забезпечуватиме всі необхідні умови для перебування та реабілітації пацієнтів за Методом професора Козявкіна (системою СІНР). А це значить, що уже цього року, з початку осінніх курсів реабілітації пацієнти клініки Козявкіна матимуть можливість пройти лікування на базі цього курорту, який обладнаний всім необхідним не тільки для проведення реабілітації, а й для відпочинку та приємного проведення вільного часу.

EDEN RESORT – це оздоровчий та реабілітаційний комплекс, що пропонує своїм пацієнтам комплексний медичний догляд у відповідності до міжнародних стандартів. У розпорядженні пацієнтів 63 просторих та сучасних номери, в яких може розміститись до 114 пацієнтів. Тут також діють ресторан, повністю обладнана кухня, відкриті та закриті зони відпочинку, 2 басейни, гідромасажна ванна, тренажерний зал, сауна та ряд інших послуг, що в сукупності спрямовані на відновлення, оздоровлення та покращення психоемоційного стану пацієнта.

Якість послуг EDEN RESORT відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015, ISO 22000: 2015 (Системи управління безпекою продуктів харчування), OHSHAS 18001: 2007 (Система управління гігієною та безпекою праці). Все вищеперераховане, а також високий професіоналізм персоналу комплексу викликали інтерес з боку ICMR і було прийнято рішення про застосування Методу професора Козявкіна на базі EDEN RESORT.

Інтернаціональна клініка медичної реабілітації ICMR була створена в 2014 році і ось уже більше 5 років надає послуги медичної реабілітації пацієнтам з різними неврологічними розладами, включаючи церебральний параліч, сколіоз, наслідки цереброваскулярних захворювань, наслідки черепно-мозкових травм, затримку моторного розвитку у дітей тощо.

ICMR є членом міжнародної групи компаній Kozyavkin Medical Group (KMG), що об’єднує медичні та наукові установи, сервісні та консультаційні компанії для просування і розвитку Методу проф. Козявкіна. Команда KMG складається з досвідчених фахівців з великим клінічним досвідом, а також досвідом в галузі стандартизації, управління процесами і навчання персоналу.

KMG володіє і управляє різними медичними установами з головним офісом на Кіпрі. Філії та представники групи знаходяться в Україні, Індії, Росії, Нідерландах, Німеччині, Кувейті та інших країнах.

Основною технологією реабілітації, яка використовується в медичних установах Kozyavkin Medical Group є Метод професора Козявкіна, розроблений українським вченим і фахівцем в області реабілітаційної медицини Володимиром Козявкіним.

За матеріалами Kozyavkin.com

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