На Львівщині чотири міста та дві ОТГ не отримали додаткової дотації на освіту та охорону здоров’я

By  | 22.01.2019 | Filed under: Новини

16 січня 2019 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням розподілив додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Проект розпорядження підготовлено за даними обласних державних адміністрацій, які, за твердженням Асоціації міст України, розподілили кошти непропорційно.

Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Справа у тому, що 45% цієї дотації перерозподілено на обласні бюджети, хоча питома вага видатків на освіту і охорону здоров’я загального фонду обласних бюджетів в структурі загального обсягу асигнувань всіх місцевих бюджетів за відповідними галузями складає лише 11%. А для міст обласного значення, які утримують майже 70% всієї інфраструктури освіти і охорони здоров’я, передбачено лише 5% загального обсягу дотації, для об’єднаних територіальних громад, в яких проживає чверть населення нашої держави, лише 13,5 %.

У Львівській області сума цієї дотації становить 820,4 млн грн. І, згідно з рішенням Львівської обласної державної адміністрації, її не отримають чотири міста обласного значення: Львів, Стрий, Трускавець та Моршин, і дві об’єднані територіальні громади – Славська та Солонківська.

Асоціація міст України як захисник та представник інтересів громад звернулася до прем’єр-міністра України з проханням скасувати вищезазначене рішення уряду та повернути його на доопрацювання для забезпечення об’єктивного і демократичного розподілу коштів між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків.

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