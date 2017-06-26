На Львівщині експертів та підприємців ознайомили із законодавчими змінами у містобудуванні

Державна архітектурно-будівельна інспекція в Львівській області разом з Львівською ОДА організували зустріч щодо законодавчих змін, які відбулися у сфері містобудування після 10 червня. Серед них – нововведення в частині отримання дозвільних документів.

У заході під головуванням очільника Львівщини Олега Синютки взяли учать експерти будівельної галузі, підприємці, представники територіальних органів виконавчої влади, керівництво області та органів держадрбудконтролю.

Під час зустрічі директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Роман Желих ознайомив присутніх із головними змінами, які відбулися у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності». Обговорили скасування визначення «категорії складності об’єктів будівництва», введення поняття «оцінки об’єктів за класами наслідків (відповідальності)» та дозвільні документи необхідні для кожного типу наслідків.

«Наразі відбувся перехід від триступеневої на двоступеневу дозвільну систему, що має на меті забезпечити прозорість ринку будівництва як для громадян, так і для будівельних компаній, а також оптимізувати діяльність органів держархбудконтролю. Значно спрощено старт для будівництв незначних об’єктів, і в той же час посилено відповідальність щодо будівництва значущих соціальних, промислових та житлових об’єктів. Вони зводитимуться лише на основі дозволу, що передбачає наявність повного пакету дозвільних документів», – наголосив директор Департаменту ДАБІ у Львівській області.

Крім того, було презентовано зміни правил подачі документів для отримання дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також введення закінчених об’єктів в експлуатацію.

Прес-служба ДАБІ України

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