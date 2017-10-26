На Львівщині готують об’їзні шляхи та перенесення комунікацій через провалля біля Трускавця

Львівська облрада, заслухавши інформацію щодо ситуації, яка склалася внаслідок обвалу карстових порід у зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», вирішила створити робочу групу із залученням науковців. Робоча група має дослідити причини НС та напрацювати заходи для забезпечення екологічної рівноваги в області.

Це рішення депутати прийняли на сесії 25 жовтня, передає кореспондент IA ZIK.

Депутати звернулися і до правоохоронців з вимогою притягнути до відповідальності осіб, що своїми діями чи бездіяльністю призвели до НС на території Львівської області.

Окремо обранці звернулися до «Львівобленерго», Служби автодоріг та водопостачального підприємства щодо заходів із забезпечення мешканців населених пунктів, у тому числі міста Трускавця, світлом, водою та забезпечення альтернативних шляхів руху транспорту. Сільські ради та міськраду Трускавця депутати закликали призупинити видачу земельних ділянок у зоні надзвичайної ситуації.

Фонд держмайна обласні обранці закликали вжити заходів щодо виконання інвестиційних зобов’язань під час здійснення приватизації стебницького «Полімінералу».

Як повідомлялося, Фонд держмайна в особі заступника голови фонду Юрія Нікітіна захищає приватного власника ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», де на території недіючого рудника №2 сталося провалля. Доповідь Ю.Нікітіна заслухали на сесії 25 жовтня. Власник стебницького «Полімінералу» закликає відселяти людей з території НС.

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