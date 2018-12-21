На Львівщині масштабно відзначать 90-річчя створення ОУН

By  | 16.01.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 15 січня в облдержадміністрації відбулось засідання оргкомітету щодо урочистого відзначення річниці створення Організації Українських Націоналістів. Під час зустрічі порушили питання гідного вшанування видатних діячів ОУН та організації низки заходів з нагоди ювілею протягом 2019 року.

“Ми торік достойно відзначили сторіччя створення Західноукраїнської народної республіки, тож маємо добрий початок правильного вшанування своїх звитяжних сторінок. Певна річ до цього активно потрібно долучати молоде покоління: учнів та студентів”, – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Відтак, в межах засідання напрацювали попередню програму заходів, серед яких впорядкування могил та місць поховань, відзначення Свята Героїв,  Молодіжний фестиваль «Зашків», вшанування Січовиків Карпатської України, а також Урочиста Академія з  нагоди 90-річчя створення ОУН.

Окрім того, з нагоди відзначення річниці створення ОУН відбуватимуться круглі  столи, наукові конференції, експонування фотодокументальних виставок, конкурси учнівських малюнків, показ художніх та документальних фільмів тощо.

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