На Львівщині обговорили актуальні питання здійснення проектування та їх експертизи

За ініціативи Департаменту Держархбудінспекції у Львівській області та підтримки Львівської обласної державної адміністрації відбулася нарада із суб’єктами містобудування, які здійснюють проектування об’єктів будівництва та їх експертизу. Про це інформує прес-служба ДАБІ України.

У заході взяли участь голова Львівської ОДА Олег Синютка, заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, директор Департаменту ДАБІ у Львівській області Роман Желих, представники новоутворених органів держархбудконтролю, проектних та експертних організації, головні архітектори районів, міст та об’єднаних територіальних громад.

Директор Департаменту ДАБІ у Львівській області акцентував увагу на порушеннях під час проектування об’єктів будівництва та розробки відповідної документації.

За його словами, непоодинокими є випадки нестворення проектними організаціями безперешкодного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Заниження класу наслідків, а також незабезпечення об’єктів будівництва необхідною кількістю паркомість, виокремлення достатньої площі для дитячих чи ігрових майданчиків. Крім того, зустрічається розроблення документації з порушенням охоронних та санітарно-захисних зон, зон регулювання забудови та протипожежних норм.

«За передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства для суб’єктів містобудування передбачені штрафні санкції», – наголосив керівник територіального органу Держархбудінспекції у Львівській області.

Наприкінці учасники заходу мали можливість отримати вичерпні відповіді на запитання та проконсультуватися щодо проблематики, яка виникає під час розроблення проектів будівництва та проходження її експертизи.

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