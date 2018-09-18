На Львівщині планують встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі депутати Львівської обласної ради вирішили встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України. Відповідне рішення обласні обранці ухвалили сьогодні, 18 вересня, під час чергової сесії. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Подібні дії вживають задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та для подолання наслідків тривалої мовної русифікації, а також беручи до уваги численні звернення патріотичних та ветеранських громадських організацій.

Відтак, вирішили створити міжвідомчу робочу групи за участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи. Окрім того, органам місцевого самоврядування області рекомендуватимуть ухвалити аналогічні рішення.

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