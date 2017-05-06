На Львівщині поліція затримала головного лікаря, який за посаду у медзакладі вимагав 500 доларів США хабара

Сьогодні, 10 травня, поліцейські затримали головного лікаря одного із медичних закладів регіону, який за прийняття на роботу у лікарню вимагав неправомірну вигоду.

Під час проведення процесуальних заходів оперативники УЗЕ встановили, що медик за посаду медсестри “попросив” 500 доларів США хабара.

Головного лікаря затримали в службовому кабінеті під час одержання “винагороди” за працевлаштування. Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчого управління поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури вилучили кошти.

Крім того, у кабінеті лікаря правоохоронці виявили додатково 300 доларів США та 7,6 тисяч гривень.

На даний час продовжуються процесуальні дії. Поліцейські перевіряють причетність затриманого та інших осіб до скоєння аналогічних фактів.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки Національної поліції України, тел. довіри (098) 103-96-59, dze@ekon.np.gov.ua

Трускавецький вісник

Також читайте