На Львівщині посилять заходи щодо протидії захворюваності на кір

Міністерство охорони здоров’я запускає в області кампанію щодо збільшення рівня вакцинації від кору серед дітей. Про це йшлося у четвер, 3 січня, під час позачергового засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської ОДА за участі міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

«Підвищення рівня охоплення щепленнями — це питання національної безпеки. Наскільки суспільство розвинуте, настільки воно й вакциноване. Ми розпочинаємо у Львівській області спецоперацію, що має на меті мобілізувати усю область для захисту населення від кору. У 2018 році на Львівщині через ускладнення від кору померли дві дитини — трирічні хлопчик і дівчинка. На жаль, вони не були щеплені. Наше спільне завдання — захищати наших дітей від смертельних хвороб та гарантувати національну безпеку всієї України», — зазначила в. о. міністра охорони здоров’я України, доктор Уляна Супрун.

Львівська область є «лідером» за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір і одним із антилідерів за рівнем охоплення щепленнями проти кору: захворіли 12 тисяч людей, з них понад 7 тисяч взагалі не були щеплені, інші мали лише 1 дозу КПК.

«В Україні достатньо вакцин від кору, вони мають бути в усіх закладах охорони здоров’я, де проводяться щеплення вакцинами, закупленими за державний кошт. Ці вакцини закуповує для України Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Якість усіх вакцин перевірена Всесвітньою організацією охорони здоров’я — вони є якісні, ефективні і безпечні. Наразі проблема полягає лише в тому, що багато українців не роблять щеплення собі та своїм дітям», — наголосила заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

«Львівщина, на жаль, тримає пальму першості із захворюваності на кір, тому ми вдячні Міністерству охорони здоров’я за те, що впроваджує цей проект на Львівщині. Передусім треба спільними зусиллями провести відповідну інформаційну кампанію, аби люди скористалися захистом держави шляхом вакцинації. Цей досвід обов’язково передамо на інші області України, у яких теж зафіксовано низький рівень вакцинації. Ті заходи, що запропонувало Міністерство та які підтримала Обласна комісія ТЕБ та НС — це оперативне реагування на реальне становище в області, про яке свідчать актуальні статистичні показники», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

В межах проекту планується провести імунізацію школярів Львова та Львівської області. В регіоні працюватимуть мобільні бригади, до яких входитимуть кваліфіковані імунологи та міжнародні спеціалісти.

«З другої половини лютого протягом декількох тижнів ми зручно і безпечно для всіх проведемо щеплення дітей віком від 6 до 18 років в організованих колективах — школах, за обов’язкової умови — згоди від батьків. Ми не маємо залишити незахищеною жодної дитини серед тих 20 тисяч школярів Львова та Львівської області, які досі не мають необхідних щеплень», — прокоментував генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», доктор Володимир Курпіта. Він додав, що максимально ефективному проведенню цих заходів сприятиме і тісна співпраця МОЗ України з міжнародними організаціями.

«Ніхто без батьків проводити вакцинацію діткам не буде. Адже є вимога законодавства і ми сьогодні будемо витримувати всі вимоги чинного законодавства. Але сьогодні є очевидними доконані факти і я думаю, що наше основне завдання – це донести до батьків важливу інформацію. По-перше – це не віра чи невіра у вакцинацію, це доконані факти підтверджені реальними цифрами. Друге – ми змушені створити додаткові умови для проведення вакцинації, адже не всі батьки знаходять час, можливості і впевненість в тому, що ця вакцина, як зазначила пані Міністр, поставлена, зберігається і буде використовуватись у відповідності до всіх умов, які передбачені нормативними документами і вимогами до лікарських препаратів. Ми сьогодні повинні переконати батьків, що життя і здоров’я їх дітей залежить в першу чергу від них, а держава, громада і суспільство створює всі можливості», – зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Прес-служба Львівської ОДА

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