На Львівщині правоохоронці затримали на хабарі посадовця мерії

By  | 28.05.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 28 травня, працівники управління захисту економіки Львівщини та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали при одержанні хабара чиновника однієї з міськрад Львівської області.

Як встановили оперативники, начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1,4 тисячі доларів США  за сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду земельних ділянок, підписання відповідних договорів оренди з подальшим виготовленням документації на розміщення архітектурних форм. Після отримання першої частини хабара в розмірі 700 доларів США чиновник був викритий та затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Управління захисту економіки у Львівській області

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