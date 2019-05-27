На Львівщині правоохоронці затримали на хабарі посадовця мерії

Сьогодні, 28 травня, працівники управління захисту економіки Львівщини та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали при одержанні хабара чиновника однієї з міськрад Львівської області.

Як встановили оперативники, начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1,4 тисячі доларів США за сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду земельних ділянок, підписання відповідних договорів оренди з подальшим виготовленням документації на розміщення архітектурних форм. Після отримання першої частини хабара в розмірі 700 доларів США чиновник був викритий та затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Управління захисту економіки у Львівській області

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