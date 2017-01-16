На Львівщині розпочинають видавати посвідчення бійців-добровольців АТО

By  | 18.01.2017 | Filed under: Новини

виготовила перші посвідчення бійців-добровольців АТО, які брали участь у захисті територіальної  цілісності та державного суверенітету на сході України. Відтак їх передадуть у департамент соціального захисту населення ЛОДА, де усі визнані хлопці зможуть отримати посвідчення уже найближчим часом.

Як повідомила перший заступник голови Львівської облради Парасковія Дворянин,  усього на Львівщині визнано 31 бійця-добровольця. Усі вони подали необхідні документи на розгляд відповідної комісії, яка також заслуховувала свідків, представників військових формувань, добровольчих батальйонів та громадських організацій, вивчала фото- та відеопідтвердження та приймала рішення щодо визнання або відмови у визнанні бійців-добровольців АТО, а також щодо виплати одноразової допомоги в розмірі 3 тисячі гривень.

Усього таких засідань відбулося шість. Цієї п’ятниці комісія продовжить роботу, на розгляд якої уже винесено 35 заявок на визнання бійців-добровольців АТО.

«Ми на рівні області їх визнаємо воїнами-добровольцями – в такий спосіб засвідчуючи їм  розуміння того, що вони були тими першими, які кинулися в бій на захист нашої країни», – зазначила Парасковія Дворянин.

Прес-служба Львівської обласної ради

Трускавецький вісник

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