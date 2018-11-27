На Львівщині СБУ викрила на хабарі начальника райвідділу виконавчої служби

By  | 29.11.2018 | Filed under: Новини

На Львівщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних підрозділів Державної виконавчої служби.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця дванадцять тисяч гривень за невжиття заходів адміністративного реагування за несвоєчасну сплату чоловіком аліментів та зняття обмеження на керування його транспортним засобом.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі дев`ять тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували отримання посадовцем першої частини обумовленої «такси».

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Операція із викриття хабарника проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону.

Прес-центр СБУ

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