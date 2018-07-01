На Львівщині сформовано новий склад територіального осередку Громадської ради при Держархбудінспекції

11 липня у Львові відбулося виїзне засідання Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

Учасниками заходу стали Голова Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України Михайло Голубничий, Перший заступник голови Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України Ігор Марієн, Перший заступник голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Валерій Філончук, Директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Роман Желих, Координатор з питань доступності ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» Ярослав Грибальський, Заступник голови Осередку Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України у Львівській області у 2016-2018 рр. Роман Скіра, члени Осередку Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України у Львівській області.

Під час заходу заслухано інформацію про роботу Осередку Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України у Львівській області протягом 2016-2018 років, а також сформовано новий склад цього територіального осередку.

«За останні роки Державна архітектурно-будівельна інспекція України змінила формат взаємодії з громадянами, бізнесом та громадським сектором, перетворившись на повноцінний адміністративно-консультативний орган. Ми відкриті та готові до конструктивної співпраці з усіма учасниками містобудівного процесу. Про це свідчить, зокрема, ефективна робота Громадської ради при Держархбудінспекції, а також виникнення та формування її регіональних осередків, як наприклад, у Львівській області», – відзначив Перший заступник голови ДАБІ Валерій Філончук.

За його словами, осередок на Львівщині за час своєї роботи продемонстрував ефективність такої форми взаємодії з громадським сектором, а головне – став платформою для вирішення багатьох дискусійних питань.

До нового складу територіального осередку консультативно-дорадчого органу при Держархбудінспекції у Львівській області увійшли 13 представників громадських та експертних організацій, фахівці-будівельники, проектанти, архітектори.

Головою обраний Беньо Володимир Богданович, громадська організація «Розвиток громади». Першим заступником став Яблонський Ігор Романович, громадська спілка «Ліга Українського Козацтва», а заступником – Туркоцьо Назарій Ігорович, громадська організація «Міський простір».

Крім того, на засіданні затверджено Положення про комітети Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України та обговорено інші актуальні питання містобудівної діяльності.

«Співпраця з львівським осередком Громадської ради оптимізувала роботу Департаменту Держархбудінспекції області. Пропозиції громадського сектору – це завжди інсайдерська інформація, завдяки якій ми маємо можливість раціонально координувати роботу нашого органу», – прокоментував роботу попереднього складу консультативно-дорадчого органу Директор Департамету Держархбудінспекції у Львівській області Роман Желих.

У той же час, керівник обласного ДАБІ висловив переконання, що спільна робота з новоутвореним складом осередку буде ще більш результативною.

Прес-служба ДАБІ України

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