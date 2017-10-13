На Львівщині стартував Міжнародний форум індустрії туризму та гостинності

Сьогодні, 18 жовтня, у львівському палаці мистецтв стартував Міжнародний форум індустрії туризму та гостинності. В межах заходу 8 країн світу та 17 областей України представлять свій туристичний потенціал на XVIII Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО».

Із успішним стартом міжнародного форуму присутніх привітав перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

«Туризм – це не лише відпочинок, це також платформа для розміщення бізнес-делегацій та бізнес-ідей. Це промоція регіону, міста і тут дуже важлива ваша роль у театрі цього туристичного бізнесу. Від того, як ви зустрінете людей, залежить які емоції, переживання і вподобання будуть в них у майбутньому. Ви представляєте регіон, ту чи іншу область України, а також ви представляєте країну в цілому. І тут дуже важливо донести до відома всіх хто приїхав до нас в гості, що ми – гостинний, дружній, народ який безпечно із радістю зустрічає наших гостей зі всіх куточків країни та світу», – зазначив Ростислав Замлинський та наголосив на важливості розвитку інфраструктури Львівщини, як складової успішного розвитку туризму регіону.

«Для розвитку туризму вагомим є і розвиток інфраструктури. На Львівщині упродовж останнього часу ми зробили дуже багато кілометрів доріг, активно розвивається залізничне та повітряне сполучення. Тут також дуже важливою є функція дипломатичного корпусу, почесних та генеральних консулів. Впродовж останнього часу ми зустрічали делегації з 14-ти країн і проводили промо-тур для журналістів та блогерів», – додав Ростислав Замлинський.

Цьогоріч під час «ТурЕКСПО-2017» Албанія, Греція, Грузія, Польща, Туреччина, Угорщина, Україна, Литва, а також Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Закарпатська, Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Херсонська, Волинська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська області представили 100 експонентів.

Міжнародний форум індустрії туризму та гостинності триватиме до 20 жовтня.

Прес-служба Львівської ОДА

Також читайте